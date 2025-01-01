Европейската комисия представи днес две стратегии за ускорено навлизане на изкуствения интелект (ИИ) в европейската промишленост и наука. Това съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков. Държавите по света се надпреварват да използват възможностите на ИИ, се посочва в съобщение на Комисията.

Стратегиите предвиждат прилагането на ИИ в здравеопазването, фармацевтиката, енергетиката, превозите, производството, строителството, отбраната и съобщенията, а на по-късен етап – и във финансите, туризма и електронната търговия. За изпълнението на тези цели е предвиден бюджет от един милиард евро.

ЕК изразява амбиция Европейският съюз да се превърне в център за научни иновации с ИИ чрез привличане на учени и висококвалифицирани специалисти от цял свят, развитието на проекти за върхови постижения и изграждането на мрежи за обучение. Предлага се 600 милиона евро от програмата "Хоризонт Европа" да бъдат насочени за достъп на изследователи до гигафабрики за ИИ, както и удвояване на средствата по програмата, свързана с ИИ, до над три милиарда евро.

Еврокомисарят по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева посочи, че стратегията е решителна стъпка. Комисарят изрази очакване пътят на научните открития от лабораторията до пазара да се ускори.

Комисията отбелязва, че ИИ променя начина на работа на предприятията и обществените услуги и води до революционни стъпки в науката. ЕК добавя, че преди шест години ЕС е имал два суперкомпютъра в първата десетка в света, а днес броят им е четири, като се работи за създаването на още четири–пет гигафабрики.