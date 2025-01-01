Апелативният съд в Бургас реши мерките и на тримата обвиняеми за трагедията в Несебър, при която 8-годишно дете падна от парасейлинг, да останат без промяна, след като те обжалваха на втора инстанция.

Тримата обвиняеми по делото за фаталния инцидент в Несебър, при който по време на парасейлинг загина 8-годишният Иван, се изправиха днес пред съда, за да протестират мерките си за неотклонение, след като на последното заседание на двама от тях беше определена мярка „задържане под стража“. Те настояваха да бъдат освободени. Капитанът на лодката - Христо Раев, който беше пуснат под гаранция от 5000 лева, поиска от съда сумата да бъде намалена.

Днешното заседание продължи два часа. В ареста за постоянно остават отговорникът на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев. Срещу непроменена гаранция от 5000 лева излиза капитанът на лодката Христо Раев. Той за пръв път говори за инцидента пред журналисти. „Това е такъв голям шок. Просто видях как пада детето. Направихме опит да спасим майката, за да не скочи и тя след него", сподели Раев. Попитан кой е вързал коланите на детето, той обясни, че това е работа на моряка: „Аз нямам времето да ги видя. Правя 5-6 други неща”.

В съдебна палата всеки прехвърляше вината на другите двама, предаде NOVA. „По силата на посочените нормативни актове, той не носи отговорност. Те задължават отговорника на групата и капитана, но него не”, заяви адвокат Благой Потеров, който защитава Камен Тенев.

„Управител ли е на дружеството Петко Стефанов да попитам аз? Не е управител. По силата на кое Петко Стефанов трябва да понесе цялата отговорност и кой е казал, че това нещо трябва да бъде така?”, попита адвокат Петър Димитров, който отговаря за Петко Стефанов.

Държавното обвинение обаче посочи свидетелски показания, че именно назначеният на длъжност „Касиер” е отговорник на водната база.

„Не е необходимо той да бъде назначен с някакъв специален договор. Достатъчно е, че е изпълнил тази дейност. Събрал ги е, казал е: „Ти това ще направиш, ти това ще направиш”. И в крайна сметка Стефанов е лицето, което отговаря”, заяви прокурор Кремена Стефанова.

В съдебна зала бяха представени и резултатите от експертизата на скъсаните сбруи, за които екипажът на лодката твърди, че са били годни. Според техническата експертиза на коланите, които са държали детето, сбруята е била износена и компрометирана и това е довело до скъсване по време на полета.

„Аз работя в тази фирма от 7-8 години. Досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже, че трябва ново въже, то се купува. Когато ни каже капитанът, че трябва нов парашут, независимо колко пари струва, още на следващия ден парашутът е на лодката. Може би около 2-3 седмици това лято не сме работили, защото аз и Петко сме преценили, че е опасно за клиентите”, заяви Раев. По думите му коланите се сменят редовно.

„Изключително много е компрометирано това седло, на което е качено детето. Турско производство е. Няма етикет. По принцип такова производство за годност дават 5 години, но не може да се коментира към момента. Може би е въпрос на последващи експертизи”, заяви прокурор Кремена Стефанова.

Адвокатите и на тримата отрекоха техните клиенти да са виновни за трагичния инцидент и настояха да се търси наказателна отговорност от собственика на фирмата.