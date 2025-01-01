Нови доказателства по случая със загиналото при парасейлинг дете в Несебър представи прокуратурата.

След трагедията в Несебър: Затягат контрола над оборудването на атракционите

По време на заседанието на Апелативен съд-Бургас, който трябва да определи окончателно мерките за неотклонение на тримата задържани след инцидента, към делото бяха приложени разпити на свидетели и фирмени документи, сред които контролният талон на лодката, теглила парашута, от който падна осемгодишния Иван, както и книгите за инструктажи и безопасност.

"Работя в тази фирма от седем-осем години и досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже - трябва да вържеш ново въже, то се купува. Когато каже – трябва нов парашут, още на следващия ден той се купува", каза пред журналисти в кулоарите на съда капитанът на лодката Христо Раев - един от тримата обвиняеми, който беше пуснат от ареста срещу парична гаранция от пет хиляди лева с определение на Окръжен съд-Бургас.

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като е счетено, че е опасен за клиентите. Раев каза още, че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите.

Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, да предпазим другите, ние сме обречени вече

“Просто видях как детето пада. Оттам нататък целта ни беше да спасим майката“, каза той. На този етап обвиняеми по делото за инцидента са и отговорникът за атракциона Петко Стефанов, и морякът Камен Тенев, които обжалват постоянния си арест и искат по-лека мярка.

Самият Раев също обжалва паричната си гаранция. Пред апелативните магистрати той настоява за намаляване на размера ѝ или по-лека мярка. Апелативният съд в Бургас ще се произнесе в 17:30 часа.