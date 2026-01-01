Парламентът одобри изменение на проекта за инвестиционен разход, свързан с бойните машини „Страйкър“. Причината за промяната е повишението на цените, поискано от американската страна. „За“ гласуваха 156-ма депутати, а „против“ – 11 народните представители от „Възраждане“.

За необходимостта от този проект няма смисъл да се говори, каза пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българската армия е подценявана дълги години, вследствие на което модернизационните процеси започнаха едва през 2018 – 2019 г., посочи военният министър.

Увеличението е под 3% от общата сума на проекта и е по обективни причини, каза депутатът от „Прогресивна България“ Христо Симеонов. Постигнатото от преговорния екип на Министерството на отбраната е много сериозно намаление в отделни пера. Почти с 20% по-малко ще бъдат платени за боеприпаси, 12% по-малко ще бъдат платени за противотанковите комплекси Javelin, каза Симеонов. Четиринайсет млн. долара ще бъдат спестени с отлагането на покупката на безпилотните летателни апарати. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент ще внедрим много по-актуални технологии, каза Симеонов.

Депутатът от „Възраждане“ Ивелин Първанов отбеляза, че от формацията са предупредили, че ще има поскъпване и забавяне, а сега тезата им се потвърждава. По думите му, „с тези стари машини Българската армия се подготвя за по-предишната война“. Поскъпването излиза около 37 млн. долара при положение, че още нищо не сме получили. Можеше да разработим нещо ново, а не да купуваме стари машини, заяви Първанов.

В мотивите на проекторешението се посочва, че на 9 ноември 2023 г. Народното събрание прие проект за инвестиционен разход (ПИР) „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, който е на стойност 1 376 000 000 долара за дизайн, производство, интеграция, оборудване, обучение и доставка на бойни бронирани машини от фамилията „Страйкър“. ПИР съдържа три международни договора.

От Програмния офис за „Страйкър“ за България в САЩ е предоставена подробна обосновка за промяната в цената на част от договорите, а като причини са посочени недостиг на определени суровини и инфлацията в световен мащаб.

Вследствие на промените в трите договора общата им стойност ще нарасне до 1 393 140 192 долара, което налага настоящото изменение. Отчитайки инфлацията и ефекта на икономическите условия в актуализирания ПИР, прогнозно са заложени непредвидени разходи в размер на 20 897 103 щатски долара (1,5% от общата стойност), с което финансовата стойност на изменения ПИР достига 1 414 037 000 долара, пише още в мотивите.