Според информация в медии, свързана с австралийското разузнаване, че в габровското село Междени са обучавани руски военни инструктори от специалните части на Великобритания и Австралия. Затова ще поискаме изслушване, в което шефовете на контраразузнаването, Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) да докладват пред Народното събрание дали има такава информация, кога последно е направена такава проверка и как е възможно на територията на Европейския съюз (ЕС) и Източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украйна. Това каза народният представител от "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев на брифинг в кулоарите на парламента.

По думите на Мирчев информацията е много сериозна, а в българските служби няма нищо - нито в контраразузнаването, нито в ДАР. Депутатът допълни, че става дума за доклад на австралийското разузнаване. Когато става дума за австралийското разузнаване, за разлика от българското, то работи и казва, че в България се обучават руски военни. Добре е ние като политици и обществото да обърнем внимание на това, коментира Ивайло Мирчев.

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Миналата седмица оповестихме информация за проучване на френското издание "Експрес" за интервюирани 60 високопоставени служители на разузнавателните служби на НАТО, които са дали оценки за надеждността на партньорите и българските служби. Министър-председателят обяснява, че ще има радикални промени в службите, бихме искали да ги видим, каза депутатът от ДБ Атанас Атанасов.

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По повод номинациите за попълването на състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов посочи, че в момента преглеждат номинациите на "Прогресивна България" (ПБ) и най-важното решение ще бъде взето след изслушването, където стават ясни позициите на кандидатите. Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки и предварителни договорки. Нашата цел е накрая да бъдат избрани 11 човека, които са най-независимите, добави той.

Част от имената ни говорят нещо и са позитивни, а други продължаваме да проучваме. Смятам, че е важно парламентът да даде знак на съдебната власт и на професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят и във ВСС няма да има послушници, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица, заяви Божидар Божанов.