Народните представители от "Демократична България" Ивайло Мирчев и Мартин Димитров остро разкритикуваха проекта за държавен бюджет, внесен от министъра на финансите Теменужка Петкова.

Според тях настоящият документ е вреден за страната и вкарва България в сценария на Жан Виденов в рамките на няколко години.

Депутатите настояха министър Теменужка Петкова да изтегли проектобюджета и да го преработи, като се съобрази с предложените от тях мерки.

Те посочиха още, че новата тригодишна бюджетна рамка няма нищо общо с представената преди седем месеца от финансовото министерство.

Сред основните искания са отпадане на увеличението на данък "дивидент" от 5% на 10%, да не се увеличава осигурителната тежести максималният осигурителен доход.

Предлагат още да се спре нарастването на държавния дълг без ясна икономическа логика и възстановяване на дела на преразпределението през бюджета от сегашните 46% на максимум 40%.