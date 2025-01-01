Ние отказваме да делим лекарите на млади или възрастни. Смятаме, че принципите за заплащане на труда, които съществуват в системата на здравеопазването извън държавните структури, които са финансирали спешна помощ, РЗИ, психиатрична помощ и детски ясли. Извън тях финансирането е на пазарен принцип на търсенето. През последните години контролът върху това парите да следват пациента доста се опорочи, но принципно заплащането на труда на медицинските специалисти зависи от това колко са търсени и на каква цена се купува техния труд, услуга, това заяви в ефира на БНТ д-р Иван Маджаров - зам.-председател на УС на БЛС.

"Смятам, че при настоящия момент, при сегашната система няма как да стане така по този начин с командно нареждане. Защото една болница има назначени десет специализанта и 20 медицински сестри. А друга болница в същото време може да има 2 специализанта и по-малко сестри. Т.е. на мен не ми е ясно как точно ще трябва, ако решим да бъде командно, как точно ще се случи това - на кой, колко пари ще дадем", каза той.

Маджаров напомни предложението на БЛС, зад което заяви, че стои, че "ако има пари, те трябва да отидат в остойностяване и повишаване на цените на клиничните пътеки и на медицинските дейности като цяло".

По думите му според увеличението на Бюджета спрямо миналогодишния би могло да се говори за повишаване на цените на клиничните пътеки и процедури, които да бъдат справедливи за всички, "за да може всички болници да получат някакво повишение". Той допълни, че не вижда възможност за "някаква политика по отделни специалности".

"Всяка болница има свои правила, но те трябва да отразяват приноса на всеки един. Приносът от медицинската сестра, санитаря до лекаря. Това смятам, че е справедливото. Надявам се да е по този начин, а не... Има места, в които наистина съм чувал, че началниците на отделения взимат крайните решения. Това, разбира се, е отговорност на собственика и когато собственикът, особено ако е държавата, трябва да се намеси, да не допуска такива неща. Защото не е редно някой в собственото си отделение да се чувства като феодал", заяви Маджаров.