България е изнесла оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност 156 365 717 евро през 2024 г., показва официален отговор на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ).
Данните разкриват рязко увеличение на преките доставки за Киев спрямо предходната година, когато те са били за 12,6 млн. евро, докато през 2022 г. официално не е отчетен реализиран износ за Украйна.
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Отговорът на министерството показва още, че 2024 г. е рекордна за българската отбранителна индустрия. Стойността на реализирания износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, достига 2 831 285 190 евро, което е най-високото ниво, отчитано досега.
Според МИИИ през последните години „българската отбранителна индустрия запазва устойчиво високи нива на износ“.
Официалните данни показват последователен ръст на оръжейния експорт:
• 2022 г. – 1,654 млрд. евро;
• 2023 г. – 2,168 млрд. евро;
• 2024 г. – 2,831 млрд. евро.
Така само за две години реализираният износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, нараства с над 1,17 млрд. евро.
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Министерството уточнява, че разполага единствено с информация за прекия износ на оръжия и боеприпаси за Украйна, осъществен от български търговски дружества чрез търговски договори с украински компании или държавни структури.
Според официалните данни:
• през 2022 г. няма реализиран износ за Украйна;
• през 2023 г. износът е 12 586 508 евро;
• през 2024 г. достига 156 365 717 евро.
Това означава, че само за една година преките доставки за Украйна са се увеличили повече от дванадесет пъти.
В същото време МИИИ признава, че не разполага с информация каква част от оръжията и боеприпасите, изнесени за други държави, впоследствие са достигнали до Украйна.
„Междуведомствената комисия не разполага с данни каква част от реализираните ПСО до държави партньори в последствие са предоставени на Украйна“, се посочва в официалния отговор.
Сред основните пазари за българска военна продукция през 2024 г. са Полша, Румъния, Чехия, Украйна, Великобритания, Словакия и САЩ.
От министерството определят отбранителната индустрия като важен сектор за българската икономика, който има „съществен принос за развитието на индустриалния капацитет, поддържането на висококвалифицирана заетост и насърчаването на инвестициите, научноизследователската и развойната дейност и иновациите“.
Данните за реализирания износ през 2025 г. ще бъдат публикувани след приемането на годишния доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол от Министерския съвет и Народното събрание.