Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че министър-председателя Румен Радев е отклонил общественото внимание с темата за руския патриарх Кирил и евентуално отпадане на санкции, докато България е подкрепила значително по-важно решение – удължаването на европейските санкции срещу Русия от шест месеца на една година.

„Досега санкциите, включително икономическите и секторните, бяха за шест месеца. Сега, когато Румен Радев е вече в Европейския съвет, а Виктор Орбан го няма, те са за една година. Това е прието с абсолютно мнозинство и България е допринесла също“, заяви Борисов.

Според него премиерът е създал изкуствен обществен дебат около имената на руския патриарх Кирил и други фигури, включени в санкционните списъци.

„Много майсторски Радев успя да вкара ПП-ДБ и по-кресливите хора от „Възраждане“. Пусна димката с руския патриарх, димката за други санкции, които евентуално през юли месец би подкрепил“, каза лидерът на ГЕРБ.

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Борисов припомни и поведението на патриарх Кирил при посещението му в България.

„Патриарх Кирил беше изключително кротък в Министерския съвет, а в президентството се държа доста грубо с президента Румен Радев. И самият Радев заяви, че той си е тръгнал като политик“, отбеляза той.

По думите му темата за православната солидарност не може да бъде разглеждана едностранчиво на фона на войната. „Ако наричаме Руската православна църква братска, то и украинската е братска. Една братска църква напада друга братска църква, а трета братска църква – Българската – брани първата“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че остава незабелязан фактът, че именно при участието на Радев санкциите срещу Русия са били удължени за по-дълъг период.

„Не видяхме големия успех на Радев, че санкциите се удължават от шест месеца на една година“, каза той.

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Борисов коментира и финансовото състояние на страната, като посочи, че България е изпълнила всички международни препоръки за борба с прането на пари.

„През 2023 г. България беше вкарана в сивия списък за пране на пари. В сряда съобщиха, че новата оценка е приключила и България е изпълнила 40 от 40 препоръки. Това е свършено от кабинета на Росен Желязков, но това не е интересно за така наречените демократи и проевропейци“, заяви той.

По думите му отпадането на страната от засиления международен мониторинг ще бъде сериозен стимул за бизнеса и инвестициите. „Това е огромен подарък за българския бизнес. Това означава, че всеки български бизнесмен няма да бъде гледан като перач на пари. Същото се отнася и за чуждестранните инвестиции“, каза Борисов.

Той отправи критики и към икономическата политика на кабинета, като заяви, че управлението на Росен Желязков е щяло да предотврати рязкото поскъпване на цените.

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„Пазарът беше оставен умишлено и цените да бъдат вдигнати. Ако беше редовното правителство на Росен Желязков останало на власт, нямаше да допусне да се вдигнат по този начин. Щяхме да го предотвратим с всички инструменти, с които разполагахме“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов приходите в бюджета показват, че държавата разполага с финансов ресурс. „За една година приходните агенции събраха 14 милиарда лева повече. Пари има“, подчерта той.

Лидерът на ГЕРБ коментира и позицията на премиера по отношение на еврозоната, като посочи, че по време на визитата си в Брюксел Радев не е възразил срещу положителните оценки за присъединяването на България.

„Фон дер Лайен на съвместната пресконференция напомни, че България има предимства с приемането на еврото и Радев кимаше утвърдително. Мицотакис го поздрави с приемането в еврозоната и Радев не възрази“, заяви Борисов.