Депозитите на домакинствата в българската банкова система нарастват с 20,3 на сто на годишна база до 55,782 млрд. евро към края на месец февруари тази година, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, към края на февруари 2025 година общата стойност на депозитите на домакинствата у нас е възлизала на приблизително 46,4 млрд. евро или с около 9,4 млрд. евро по-малко спрямо настоящия резултат.

През този февруари годишният темп на растеж се забавя спрямо предходния месец януари, когато увеличението е било 21 на сто.

Депозитите на нефинансовия бизнес достигат 26,029 млрд. евро в края на февруари 2026 година, като в сравнение със същия месец на 2025 г. те се увеличават с 8,3 на сто (9,2 на сто годишно повишение през януари 2026 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13,4 на сто на годишна база през февруари 2026 година (17,6 на сто годишно увеличение през януари 2026 г.) и в края на месеца достигат 2,440 млрд. евро.

Като цяло в края на февруари 2026 г. депозитите на неправителствения сектор възлизат на 84,251 млрд. евро (68,3 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт), при 83,719 млрд. евро (67,9 процента от БВП) в края на януари 2026 година. Към края на февруари 2026 г. те нарастват с 16,1 на сто (17 на сто годишно повишение през януари 2026 година).