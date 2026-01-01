Община Лом ще подпомага финансово жени и семейства с репродуктивни проблеми от общинския фонд „Инвитро“, съобщиха от местната администрация.

Средствата ще се отпускат на жени и двойки с постоянен и настоящ адрес в Лом, навършили 42 години, които са извършили четири опита за инвитро процедури, финансирани от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) - София, като предоставят в пълен обем медицинска документация за тези опити (етапни епикризи, копия на заповеди от ЦАР). Разпределянето на финансовите средства ще се извършва от тричленна комисия, която е одобрена от Общинския съвет.

Средствата, предвидени за финансово подпомагане, са за изследвания, медицински услуги, манипулации, процедури, извършени на територията на България, свързани с лечение на безплодие и са гласувани с бюджета на Община Лом.

Комисията заседава веднъж в годината след проведена кампания за прием на документи за кандидатстване за получаване на финансова подкрепа.

От Община Лом съобщиха за БТА, че местната власт за поредна година заделя средства от бюджета си за подпомагане на жени и семейства с репродуктивни проблеми, като през тази година размерът на фонд "Инвитро" е 3068 евро - равностойността на миналогодишния от 6000 лева. Ако в следващите месеци общината получи по-голям бюджет от миналогодишния, то може и размерът на фонда да бъде увеличен.