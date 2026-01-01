Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори две кланици - регистрирана в сливенското село Гергевец и нелегална в Бяла Слатина.

В кланицата в Гергевец инспектори от Централното управление на БАБХ и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Сливен, са установили сериозни нарушения на хигиенните изисквания - мухъл и ръжда в производствените помещения, както и липса на необходимите дезинфектанти.

Ще бъдат унищожени 185 кг свинско месо и месни продукти. Те са без вътрешна идентификационна маркировка, което не позволява да бъдат проследени, съобщиха от БАБХ.

На собственика са издадени предписание и акт за административно нарушение. Дейността на кланицата може да бъде възобновена след отстраняване на всички несъответствия.

Инспектори от ОДБХ-Враца, откриха нерегистрирано животновъдно стопанство и нелегален цех за месопреработка в частен имот в Бяла Слатина. Гаражът е бил оборудван за производство на месни продукти. Открити са 67 кг месни заготовки, които са възбранени и насочени за унищожаване в екарисаж.

В стопанството са установени две телета и крава без идентификация. Те нямат право да напускат обекта до извършване на необходимите ветеринарномедицински изследвания. Ако животните са клинично здрави, ще бъдат регистрирани и забраната за движение ще бъде отменена.

Намерени са също две прасета, чийто произход не може да се проследи. Заради риск от чума по свинете те ще бъдат заклани. На собственика са дадени указания да регистрира животновъдния обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.