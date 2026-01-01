„Резултатът от изборите на 19 април е очевиден. Приемаме този резултат с политическа честност и с ясното съзнание, че доверието се печели с последователност, характер и ефективна работа“. Това посочиха от „Алианс за права и свободи“ пишат в позиция във Фейсбук.

АПС не беше създадена като временен изборен проект, нито като инструмент за участие в поредната политическа сделка, посочват още от формацията. От формацията допълват, че тя е възникнала като необходим отговор на приватизирано представителство, на един дълбоко порочен модел на зависимости, страх и подмяна на волята на хората.

От АПС допълват още, че в хода на тази кампания за всички стана ясно, че голяма част от обществото търсеше бърз и мощен инструмент за категорична промяна. „Много хора гласуваха не толкова за политическо представителство, колкото за незабавно разместване на центъра на властта и за демонтаж на статуквото. Това е реалност, която разбираме, уважаваме и споделяме“, допълват те.

„В същото време над 50 000 души определихте своя вот в полза на нашата партия и коалиция. И това е основната причина за искрената ни благодарност и уважение за това“, посочиха още от АПС.

Днес „Алианс за права и свободи“ няма право на малодушие.

От формацията допълват, че ще направят пълен анализ на резултатите и ще подредят структурите си наново и ще дадат път на хора с авторитет.