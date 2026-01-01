„Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.“ С тези думи Борислав Сарафов се обръща към прокурорите, следователите и съдебните служители, след като депозира решението си пред Висш съдебен съвет.

В обръщението си той подчертава, че поема поста през юни 2023 г. в „изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда“, белязана от „напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции“. Според него именно в тази среда са положени „последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието“, които, по думите му, са довели до „по-устойчиво и професионално състояние“ на прокуратурата и до „висока оценка и уважение“ от международните партньори.

Сарафов заявява още, че решението му не е спонтанно: „Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици“, като уточнява, че е отложил неговото оповестяване, за да не допусне „допълнителна дестабилизация“ в условията на продължителна политическа криза.

В изявлението си той обръща внимание и на натиска върху институцията, като посочва, че „прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск“, а самият той е бил обект на „целенасочена очерняща и компроматна кампания“. Въпреки това, подчертава Сарафов, „поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път“.

По думите му към момента са налице „предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата — етап, основан на устойчивост и предвидимост“, като той изразява надежда в кратки срокове да се реализират „дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт“ при спазване на принципите на „прозрачност, законност и държавническа отговорност“.

В заключение Борислав Сарафов заявява, че остава отдаден на професионалния си път: „За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг“, като отправя и благодарност към колегите си: „Колеги, благодаря Ви за професионализма, устойчивостта и подкрепата!“