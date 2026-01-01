Изкарано е сърцето на модела „Пеевски-Борисов" и това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември м.г., казаха съпредседателите на „Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов на брифинг след оттеглянето на Борислав Сарафов от поста и.ф главен прокурор.

БТА

"Нещо, много важно, което хората ни казаха на протестите - тези 160 гласа сега ги има, трябва да бъде направено така, че моделът "Пеевски-Борисов" да не може да бъде възпроизведен", каза Мирчев.

Според него хора като Пеевски "не трябва да имат тази власт в държавата", каквато досега.

"Оставката на Сарафов, който беше сърцето на този модел, е само първата стъпка. Предстои избор на Инспекторат към Висшия съдебен съвет (ВСС) и то по нови правила, които да направят така, че следващите органи на съдебната власт да бъдат с много по-честни, по- адекватни и по-подготвени хора, които да не изберат следващ Сарафов, Гешев или техни подобия", каза Божанов.

По-рано Борислав Сарафов внесе писмо в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор.

Според Божанов следващият Инспекторат към ВСС трябва да направи спешна проверка на имущественото състояние на Сарафов и на всички преписки, свързани с изборни престъпления.

"По време на кампанията от МВР научихме, че прокуратурата слага чадъри на купувачите на гласове в опит триъгълникът Борисов-Пеевски-Сарафов да се запази", допълни Божанов.

Ивайло Мирчев посочи, че „част от тази банда е и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, както и други представители, които също трябва да преосмислят дали да продължат да работят срещу интересите на българското общество". Искаме от тях да подадат веднага оставки и да започнат ревизии и разследвания, посочи Мирчев.

На въпрос кои органи на съдебната власт трябва да си подадат оставката, Божанов отговори: „Първото джудже Сарафов си тръгна и всички останали трябва да го последват“.