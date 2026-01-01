Трима фенове на ЦСКА от град Тетевен са отведени в Районно управление – Разград, съобщиха от полицията. Около 18.15 часа на 21 април пред търговски обект на бул. „Княз Борис“ тримата предизвикват скандал с двама мъже, привърженици на „Лудогорец“. 27-годишният от гостите нанася удар със стъклена бутилка, която се счупва в главата на 36-годишен разградчанин.

Пострадалият е откаран в МБАЛ-Разград с порезни рани. По-късно, след оказана медицинска помощ, е освободен без данни за фрактури. Двама от феновете на ЦСКА, извършителят и 34-годишният му брат, са задържани за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство .

Строгата организация и предприетите мерки за охрана от полицията предотвратиха по-сериозни нарушения и инциденти при провеждане на вчерашния футболен мач между ПФК „Лудогорец“ и ПФК “ЦСКА” в Разград. При извършените щателни проверки преди началото на срещата не бе допуснато внасянето на факли и други забранени от закона вещи в сектора за гости. Бърза полицейска намеса се наложи при възникнало напрежение между фенове на ЦСКА в явно нетрезво и неадекватно състояние, които не бяха допуснати на стадиона и останаха извън полицейските заграждения.

В сериозните мерки за охрана се включиха Специални полицейски сили, Жандармерия и служители от съседни дирекции.