Привърженици на футболен отбор пребиха 19-годишен младеж, привърженик на противников отбор, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 21 април вечерта в района на бензиностанция във Велико Търново.
Феновете са пребили младежа и са му отнели тениската, която е била с логото на противников отбор.
Пострадалият е посетил "Спешна помощ", където е установена фрактура на носа и е освободен за домашно лечение.
По случая се води разследване под наблюдението на прокуратурата.