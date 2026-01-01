Привърженици на футболен отбор пребиха 19-годишен младеж, привърженик на противников отбор, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 21 април вечерта в района на бензиностанция във Велико Търново.

Феновете са пребили младежа и са му отнели тениската, която е била с логото на противников отбор.

Пострадалият е посетил "Спешна помощ", където е установена фрактура на носа и е освободен за домашно лечение.

По случая се води разследване под наблюдението на прокуратурата.