Млад мъж от Чирпан почина след месеци в кома, причинена от жесток побой, започнал заради спор за цигара. Инцидентът е станал пред заведение, а нападението е довело до тежки травми, от които пострадалият не успява да се възстанови. Трагедията оставя след себе си 7-месечно бебе без баща и близки, които настояват за справедливост. Случаят предизвика обществено възмущение и въпроси около адекватността на наложените мерки спрямо извършителите.

"Всичко се случи на 2 ноември. На излизане от дискотека моят син беше нападнат от трима младежи. Беше откаран в Стара Загора, където му направиха операция. Оттам започна ужасът - пет месеца борба за живот. Беше нещо много страшно. Всеки ден прогнозите ставаха все по-лоши - критично състояние, гърчове, пневмонии, инфекции, бактерии. Лекарите правеха всичко възможно, за да го спасят", разказа в "Здравей, България" Радка Иванова, майката на убития Даниел Дешков.

„За една цигара - един отнет живот и бебе без баща“: Млад мъж почина след месеци в кома заради побой в Чирпан

След това младият мъж бил откаран в София, където трябвало да започне рехабилитация. "Бяхме събрали средства от кампания, но не успяхме да ги използваме и ги дарихме на други деца. Тези пет месеца бяха истински кошмар за нас", споделя жената.

По думите на почернената майка трагедията станала заради цигара на излизане от дискотеката. "Това го разбрах от показанията. Но дали е така - не знам. Синът ми няма свидетели. Това го чета от показанията. Бил е нападнат от три момчета - на 17, 19 и 29 години", твърди Иванова.

Разпитите на заподозрените започват в Чирпан. Обвиненията са повдигнати месец по-късно. "Получих писмо от прокуратурата, че след като синът ми е починал - делото е в Стара Загора. За тези пет месеца не съм получила никаква друга информация. В показанията пише, че с един ритник е паднал синът ми. Обвиняемите са трима, а 17-годишният е бил задържан, а след това - пуснат на свобода. Аз останах без дете, едно седеммесечно бебе ще расте без баща, а извършителите са на свобода. Не ми остава нищо друго, освен да търся справедливост и да искам най-тежкото наказание", сподели майката.

NOVA потърси за коментар и прокуратурата. Причината 17-годишният младеж да бъде пуснат е, че не е навършил пълнолетие и може да бъде задържан до 5 месеца. Очаква се през май, когато стане на 18 години, Окръжната прокуратура да повдигне обвинение по по-тежък състав - за причиняване на смърт.