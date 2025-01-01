Предвиденият за днес блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите се отлага за пленарното заседание на 14 ноември. Това съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян след откриването на пленарното заседание.

Във връзка с днешния блицконтрол са постъпили писма от министър-председателя Росен Желязков, от вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, че поради неотложни ангажименти нямат да имат възможност да участват в днешното заседание. Поради това, в изпълнение на парламентарния правилник (чл. 105, ал. 3), министър-председателят и всички заместник министър-председатели ще отговарят на актуални устни въпроси в пленарното заседание на 14 ноември 2025 г. като точка първа, каза Рая Назарян.

Ивайло Мирчев ("Продължаваме промяната-Демократична България") посочи, че преди няколко часа Министерството на финансите на САЩ е нарекло руска марионетка компанията, която искаше да купи "Лукойл". Това означава, че след две седмици рафинерията в Бургас спира да има възможността да извършва каквито и да са финансови транзакции, коментира той. Ситуацията става изключително опасна за страната и съм учуден с какво спокойствие това се приема в парламента, каза Мирчев. Две седмици след налагането на санкциите никой от правителството не е дошъл в парламента да уведоми какво смята да прави държавата за справяне с кризата с горива, коментира той. Затова внесохме извънредно искане да има закрито изслушване на премиера и на министрите на икономиката и енергетиката, съобщи Мирчев и помоли да бъде свикан председателски съвет.

След това, по искане на „ДПС-Ново начало“, председателят на Народното събрание Рая Назарян даде 30 минути почивка и обяви, че след нея свиква председателски съвет.