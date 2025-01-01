Министърът на енергетиката Жечо Станков пое ангажимент помощите за високата цена на електроенергията за минния бранш да продължат. Това стана по време на тържественото събрание на браншовата организация, което е част от националното честване на Деня на миньора. Събитието се провежда в "София Хотел Балкан".

Станков припомни, че дирекцията, която отговаря в Министерството на енергетиката за предоставянето на концесиите, за контрола, за съхранението на базата данни за подземните богатства, е била първата, за която е отговарял като заместник-министър. По думите му още тогава е била разработена стратегия заедно с Българската минно-геоложка камара за минния сектор с хоризонт до 2050 г., която работи, но трябва и да се развива.

В момента сме в ерата на дигитализацията, на изкуствения интелект, но хората продължават да бъдат най-големия капитал на бранша, каза той.

Над 350 хил. българи ще получат повече пари по помощите за отопление

По думите му има устойчиво развитие на сектора, което не е свързано само с повишаването на добивите и производителността на труда с внедряването на новите технологии, но и с по-голямата безопасност на хората, с внасянето на по-големи приходи в бюджета, свързано е с новите инвестиции в добива на редки метали и суровини.

120 000 човека, които са пряко и непряко заети в бранша, заслужават да празнуват, защото могат да осигурят сигурността на енергетиката и трансформацията на енергетиката, а без добива на мед, цинк, злато, сребро, платина, това няма как да се случи, каза той.

Радев наложи вето върху измененията и допълненията в Закона за енергетиката

Министърът подчерта, че държавата винаги е била до минния бранш в тежките моменти. "Човешкият ресурс, хората продължават да бъдат най-големият капитал за минната индустрия. Имаме устойчиво развитие в сектора - с над 20% намаляват нещастните случаи в бранша", заяви още Станков.