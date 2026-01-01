33-годишен мъж заплашва майка си и се опита да избяга от полицията.

Мъж от Стара Загора се държа агресивно с майка си, заплаши я и избяга

Около 20.30 часа на 7 март в явно нетрезво състояние той прескочил оградата на къщата, в която живее 55-годишната му майка, блъскал по входната врата и отправял закани за саморазправа. При пристигането на дежурния патрулен екип мъжът направил опит да избяга, пренебрегвайки полицейските разпореждания.

Задържаха мъж, заплашвал майка си с убийство

С това си поведение лицето нарушил съдебна заповед за незабавна защита, издадена от Районен съд-Разград. По случая е образувано бързо производство.