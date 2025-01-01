Служителка в офис на „Изипей“ подаде сигнал за фалшиви пари, съобщиха от полицията.

На 2 ноември 2025 г., около 15:00 ч., в Районно управление – Бяла Слатина е постъпил сигнал от касиер в офис на „Изипей“ в града.

Клиент плати на таксиметров шофьор фалшиви паунди в Сливен

Служителката е съобщила, че непознат мъж е направил опит да използва неистинска банкнота с номинал 100 лева.

Лицето е установено от органите на реда и доброволно е предало въпросната банкнота.

По случая е започнато разследване в РУ – Бяла Слатина.