16-годишният Мирослав Илиев от Враца спешно се нуждае от помощ. Той е с бързо прогресираща слепота и се налагат три операции, за да може да види света около себе си такъв, какъвто го виждат здравите хора.

Екип на NOVA се срещна с младежа в дома му. Той споделя, че не е мисли какъв иска да стане, когато порасне, защото "няма надежди". А се чувства обезверен, защото ослепява. Но все пак са му останали мечти - да свири на барабани. И да кара някой ден автомобил. Но първо иска да излезе навън и да се разходи.

Мирослав не може да излезе навън сам, защото още като 3-годишен, родителите му разбират, че има проблем със зрението. От тогава до сега са посетили десетки лекари в търсене на лечение. В началото и те, и медиците имали надежда, но преди 4 години родителите разбрали, че диагнозата е тежка - фонова ретинопатия и на двете очи. А след последния преглед в България думите на лекаря ги ужасили.

"Прегледа го и ми каза: „Съжалявам! Детето Ви ослепява“, споделя мйката Радка Петрова.

Обяснил, че слепотата прогресира, а майката със сълзи на очи предложила: "Извадете моите очи и ги сложете на него. Лекарят ми каза: Няма шанс! Търсете път навън".



И Радка потърсила лечение в чужбина и го намерила в Турция. Но за лечението са необходими средства, с които семейството не разполага. С касички в търговската мрежа на града и с помощта на местни медии успели да съберат 4500 лева и така да заплатят прегледа, който им дал нова надежда.

"Той вижда на 35%. И трябва да му се спаси зрението, но става само с операция. Трябва да му се направят 3 операции със стволови клетки. След третата - ще му изпишат очила и ще пие витамини до живот. Трите операции са 19 800 евро", споделя майката на Мирослав.

Това са пари, каквито биха могли да съберат само с помощта на добри хора. Ако искате да помогнете на Мирослав в неговата тежка борба, може да дарите средства по следния начин:

IBAN: BG41STSA93000031871418

BIG: STSABGSF

ТИТУЛЯР: МИРОСЛАВ ПЕТКОВ ИЛИЕВ