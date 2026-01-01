Започна сезонът за круизния туризъм по река Дунав.

БТА

Корабите вече акостират на пристанището във Видин.

Възраждат „Алеята на влюбените“ и „Шарампоя“ във Видин (СНИМКИ)

Програмата на чуждестранните туристи включва пешеходни разходки из града, посещение на крепостта "Баба Вида" и разглеждане на Белоградчишките скали.

По желание гостите могат да се включат и във велосипедни обиколки в крайдунавския парк, дегустации на местни ястия и вина.

Симфониета Видин предлага концерт-лектории с произведения на български композитори, а визитите често завършват с фолклорна програма на борда.