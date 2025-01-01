Районна прокуратура – Видин разследва осем души за незаконно подпомагане на чужди граждани, преминали през територията на страната. Това съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

Сред тях са българските граждани Р.А. и К.Б., които на 16 август т.г., движейки се в 30-километровата гранична зона от гр. Видин към гр. Калафат, транспортирали с товарен автомобил 10 лица.

По друго дело за противозаконно подпомагане на чужди граждани без редовни документи като обвиняеми са привлечени гражданите на Румъния Н.Ф. и Д.К. На 19 август т.г. двамата превозили с автобус 13 граждани на Сирия и Ирак, сред които имало и 2 лица, ненавършили 16-годишна възраст.

На 21 август т.г. гражданинът на Турция Ф.Ю. транспортирал 16 мигранти от Сирия, Ирак и Иран, които не притежават валидни документи за самоличност. За целта той използвал влекач с прикачено полуремарке.

На 22 август т.г. обвиняемият Я.Х., гражданин на Словакия, подпомогнал група от 21 нелегални имигранти да влязат в страната в нарушение на закона, като ги превозил с микробус.

На 23 август т.г. гражданинът на Украйна В.3. транспортирал шестима нелегални имигранти на територията на страната с товарен автомобил с прикачено полуремарке. Сред тях имало едно малолетно и едно непълнолетни лице без документи за самоличност.

На 27 август т.г. О.Г., гражданин на Турция, транспортирал с товарен автомобил с полуремарке 18 лица, включително шестима непълнолетни, по главен път Е79. В граничната зона в гр. Видин превозното средство било спряно за проверка, при която било установено, че част от пътуващите в него нямат документи за самоличност.

С определения на съда спрямо седем от обвиняемите по тези дела за незаконно подпомагане на мигранти са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“. Единият от тях е с мярка за неотклонение „домашен арест“.

Разследванията продължават под надзора на Районна прокуратура – Видин.