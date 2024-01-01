79-годишна шофьорка от Белоградчик предизвика катастрофа край видинското село Дреновец.
Шофираният от нея автомобил навлязъл в насрещната лента и блъснал челно движещият се по нея товарен автомобил.
Шофьор блъсна пенсионер на заден ход в Благоевград
Зад волана бил 25-годишен мъж, който не е пострадал.
Възрастната шофьорка е откарана в болница. При прегледа лекарите констатирали фрактури и след оказана медицинска помощ я освободили за домашно лечение. По случая в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.
Тестовете с дрегер на двамата водачи не са отчели наличие на алкохол.
Пенсионер помете 17-годишен мотоциклетист
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Шофираният от нея автомобил навлязъл в насрещната лента и блъснал челно движещият се по нея товарен автомобил.
Шофьор блъсна пенсионер на заден ход в Благоевград
Зад волана бил 25-годишен мъж, който не е пострадал.
Възрастната шофьорка е откарана в болница. При прегледа лекарите констатирали фрактури и след оказана медицинска помощ я освободили за домашно лечение. По случая в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.
Тестовете с дрегер на двамата водачи не са отчели наличие на алкохол.
Пенсионер помете 17-годишен мотоциклетист
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня