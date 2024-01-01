Google News Showcase

Instagram

от Белоградчик предизвика катастрофа край видинското село Дреновец.Шофираният от нея автомобилдвижещият се по неяЗад волана бил 25-годишен мъж, който не е пострадал.Възрастната шофьорка е. При прегледа лекарите констатирали фрактури и след оказана медицинска помощ я освободили за домашно лечение. По случая в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.Тестовете сна двамата водачи не са отчели наличие на алкохол.