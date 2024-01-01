79-годишна шофьорка от Белоградчик предизвика катастрофа край видинското село Дреновец.

Шофираният от нея автомобил навлязъл в насрещната лента и блъснал челно движещият се по нея товарен автомобил.

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Зад волана бил 25-годишен мъж, който не е пострадал.

Възрастната шофьорка е откарана в болница. При прегледа лекарите констатирали фрактури и след оказана медицинска помощ я освободили за домашно лечение. По случая в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.

Тестовете с дрегер на двамата водачи не са отчели наличие на алкохол.

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