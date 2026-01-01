Министерството на финансите отхвърли твърденията на ГЕРБ за манипулации с документи и сертификати в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), свързани с отчитането на дейности за 2025 и 2026 г. От ведомството определиха твърденията като неверни и заявиха, че нямат механизъм за промяна на данни и дати на вече издадени сертификати и фактури.

В позиция, разпространена от министерството, се припомня, че същото становище е било публикувано още на 8 септември 2026 г.

„Министерството на финансите няма механизъм, с който да манипулира данни и дати на вече издадени сертификати и фактури, още повече да ги прехвърля към предходна година и това е лесно установимо“, посочват от ведомството.

Оттам подчертават, че Сметната палата е независим орган и работата ѝ не подлежи на вмешателство. Според Министерството на финансите твърденията за дадени „устни указания“ също противоречат на законоустановените практики.

„Министерството на финансите не участва в политически интриги и спекулации, които имат за цел да подвеждат обществото“, се казва още в позицията.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че депутати от ГЕРБ са изпратили официален сигнал до Европейската комисия за предполагаеми манипулации на документи в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), които според тях имат за цел изкуствено да увеличат бюджетния дефицит за 2025 г. и да намалят този за 2026 г. Това заяви народният представител от ГЕРБ Теменужка Петкова.

„В рамките на вчерашния ден подадохме официален сигнал до Европейската комисия. Той е свързан с възложения от Народното събрание на Сметната палата извънреден одит на Агенция „Пътна инфраструктура“. Знаете, че преди близо месец ви запознахме с информация, която ни беше предоставена, че в рамките на този извънреден одит се извършват определени манипулации, свързани с данните и с наличните документи“, каза Петкова.

Тя обясни какви нарушения подозират от ГЕРБ. „Това, което стана известно, е, че след устни указания на Министерството на финансите в Агенция „Пътна инфраструктура“ се изготвят документи и сертификати за дейности, които трябва да бъдат приети и отчетени през 2026 г. Създават се обаче документи и сертификати, въз основа на които тези дейности се прехвърлят в изтеклата бюджетна 2025 г., вместо да бъдат отчетени през 2026 г.“, посочи депутатът.