Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) налага сериозни финансови санкции на изпълнителя на основния ремонт на третокласния път III-5504 Мъдрец-Гълъбово. Това действие е предприето заради значително забавяне на строителните дейности по ключовата за региона отсечка.

Проблемът с ремонта на близо 16-километровия участък придоби публичност след разпространение на видеоклипове в социалните мрежи, които показват състоянието на пътя. В отговор от АПИ съобщиха, че са предприели всички законови мерки за санкциониране на изпълнителя и гарантиране на качеството на проекта. Ремонтът се извършва от дружеството „Раднево Ленд“ ДЗЗД, като стойността на договора е 10 111 308,24 евро с ДДС.

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Според официалната информация, строителните работи са стартирали на 12 юни 2024 г. с краен срок за завършване 5 август 2026 г. От агенцията уточняват, че многократно са предупреждавали изпълнителя за риск от забава и са изисквали мобилизация на допълнителни ресурси.

Съгласно договора, за забавянето се налагат неустойки в размер на 16 565,86 евро на ден без ДДС, като максималният им размер може да достигне 30% от стойността на строителните работи, или 2 484 878,54 евро без ДДС.

Освен санкциите за забавяне, от АПИ предупреждават, че ако независимият строителен надзор установи и некачествено изпълнение, тези дейности няма да бъдат приети и разплатени. В такъв случай ще бъде наложена и допълнителна санкция в размер на 5% от сумата за строително-монтажни работи по договора, съобщават още от агенцията, както предава и 24 Часа.

Неразплатените средства по договора покриват изцяло максималната стойност на неустойките, а изпълнителят поддържа и гаранция за изпълнение от над 421 000 евро, която може да бъде задържана.

Този случай в Старозагорска област не е изолиран, а е поредното доказателство за системен проблем със сроковете и качеството на пътните ремонти в страната. Подобни забавяния пряко засягат ежедневието на хиляди хора в по-малките населени места и показват защо е необходим по-строг контрол върху изпълнението на инфраструктурните проекти в цяла България.