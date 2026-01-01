Общо пет станаха жертвите след рухването на първите три етажа от седеметажна сграда в район Малтепе, в Истанбул вчера сутринта. Тази сутрин в 6:15 ч. (местно и българско време - бел. ред.) с изваждането на последното тяло приключи спасително-издирвателната операция, предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".
#CANLI | Can kaybı 5'e yükseldi arama çalışmaları bitti TGRT Haber Muhabiri Hanifi Bayar olay yerinden son durumu aktarıyor https://t.co/mfMcbRWK49— TGRT HABER (@tgrthabertv) October 9, 2026
Общо 14 души бяха извадени изпод развалините. Четирима от тях са били мъртви при изваждането им, а единият е починал в болницата, предава кореспондентът на БТА Айше Сали.
Сигналът за рухването на първите три етажа на седеметажна сграда беше подаден вчера сутринта в 5:40. В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души. На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора по време на срутването.
📍 İstanbul Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkazında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Beton parçalarının arasından deniz kabuğu çıktı 🏚️ Binanın çökme nedenine ilişkin incelemeler sürerken mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı ⚠️ Enkazdan kurtulan bina sakinleri, kentsel dönüşüm görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve binada çatlaklar bulunduğunu anlattı. Bir iş yeri kiracısı ise 13 Nisan’da çatlakları görüntüleyerek kızına gönderdiğini söyledi https://t.co/RkpkjQnAVe— Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 9, 2026
Намиращите се на горите етажи бяха изведени с помощта на спасителни екипи. Общо 774 души персонал и два дрона, 237 коли и 10 кучета са участвали в спасителните операции.
Общо 55 души от три сгради край падналата бяха евакуирани след вчерашния инцидент. Без подслон са останали 44 души, които са настанени в хотел. На част от засегнатите е оказана и психологическа помощ от екипите на Дирекцията за управление при извънредни ситуации (AFAD).
Дейностите по изпразване на горните етажи на сградата вече започнаха, за да бъде намалена тежестта надолу. Предстои контролирано събаряне.
İstanbul'da Çöken Binanın 4 Katı Kaçak Çıktı: 5 Ölü https://t.co/6VRPuLWIpd— Uğur İşleyen 🇹🇷 (@uguurisleyen) October 9, 2026
Разследването е поверено за заместник-главен прокурор и прокурор. Архитектът и ръководителят на строежа на сградата са арестувани. Собственикът е починал през 2016 г.
Извършва се проверка и се установяват лицата, които са подписвали документите и актовете на сградата.