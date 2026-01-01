Установени са нарушения и неоснователно получени суми в размер на над един млн. евро в 21 аптеки в 12 области, по отношение на отпуснатите лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код (GTIN), съобщиха от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Проверките са извършени от Здравната каса, Държавна агенция "Национална сигурност", Икономическа полиция – МВР и Министерството на здравеопазването.

Разбиха схема за източване на НЗОК с фиктивни продажби на скъпи лекарства

Във връзка с установените нарушения и получените без правно основание суми е изискана допълнителна техническа информация от „Информационно обслужване“ (ИО) и за 2025 г. В координация с ИО, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти се предприемат конкретни действия за предстоящо въвеждане на контрол в реално време, с цел недопускане на подобни случаи.

На 10 септември започнаха проверки в аптеки, като на брифинг заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Стойно Цветков каза, че вероятно са отклонявани скъпоструващи лекарства и бюджетът на НЗОК е ощетен в особено големи размери. По думите на Цветков става въпрос за ощетяване на Здравната каса с милиони евро. Схемата е работила от 2025 година.