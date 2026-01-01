Силно земетресение с магнитуд 7,7 на дълбочина 10 километра разтърси южното крайбрежие на Панама, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от Ройтерс.

Засега няма информация за щети в Панама, но на кадри, излъчени от местни телевизии, се вижда как хора се евакуират от сгради.

Американската система за предупреждения за цунами предупреди за възможност от опасни вълни цунами по части от крайбрежието на Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Салвадор и Мексико в рамките на следващите три часа.

Предупреждение бе издадено и за Хаваите.