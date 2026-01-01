Над 200 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема".

Мигрантите са намерени при четири отделни случая на засечени от Европейската служба за гранична охрана Фронтекс (FRONTEX) лодки.

Те са плавали южно от островите Крит и Гавдос и са открити от дронове на Фронтекс.

Районът южно от Крит е основният маршрут за нелегална миграция към Гърция в последно време. Въпреки контактите на Атина с официалните либийски власти в Триполи и с бунтовническото правителство в Бенгази, засега маршрутът от бреговете на Северна Африка не е пресечен.