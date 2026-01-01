Над 200 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема".
Мигрантите са намерени при четири отделни случая на засечени от Европейската служба за гранична охрана Фронтекс (FRONTEX) лодки.
Περισσότεροι από 200 αλλοδαποί διασώθηκαν σε τέσσερις επιχειρήσεις μέσα σε λίγες ώρες νότια της Κρήτης και της Γαύδου https://t.co/dohzE6wWng— Apohxos.gr (@wwwApoixoscom) October 9, 2026
Те са плавали южно от островите Крит и Гавдос и са открити от дронове на Фронтекс.
Κρήτη: 205 μετανάστες σε τέσσερις λέμβους μέσα σε λίγες ώρες – Διαδοχικές επιχειρήσεις του Λιμενικού https://t.co/hqZkmgps2J— iraklionews.gr (@iraklionews) October 9, 2026
Районът южно от Крит е основният маршрут за нелегална миграция към Гърция в последно време. Въпреки контактите на Атина с официалните либийски власти в Триполи и с бунтовническото правителство в Бенгази, засега маршрутът от бреговете на Северна Африка не е пресечен.