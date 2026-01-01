По-строги правила за отпускане на потребителски кредити, защита срещу дълговата спирала и санкции за некоректните кредитори предлагат от „Прогресивна България“.

Предложенията ще бъдат внесени между първо и второ четене на Закона за потребителския кредит, съобщи председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов на брифинг в Народното събрание.

„Днес изтича последният срок за предложения между първо и второ четене. По-късно предстои да внесем нашите предложения“, заяви той.

Проданов подчерта, че потребителските кредити обхващат много повече от т.нар. бързи кредити, които са само част от сектора. „Последните две седмици бяха наситени с много работа. Потребителският кредит стана нарицателно за Закона за бързи кредити, но всъщност потребителският кредит е нещо много по-обширно, а бързите кредити са само една част от него“, разясни Проданов.

Със закон повишават нивото на защита на потребителите при теглене на кредит

По думите му двете основни цели на предложенията са изсветляване на сектора и по-добра защита на потребителите.

По-строги проверки преди отпускане на кредит

Двете стратегически цели на „Прогресивна България” са да изсветлят този сектор и да защитят потребителите. „На първо място законът установява задължение на всеки кредитор да прави цялостна оценка на кредитоспособността на всеки потенциален длъжник, но ако не го направи, това не водеше до някаква сериозна санкция. Това, което се случваше, много често беше, че тези проверки на кредитния статус бяха фиктивни. На хора, които не можеха да покриват тези кредити, се отпускаха такива. Ние правим императивно задължението за проверка на кредитоспособността“, коментира още той.

По думите му с това се надяват да накарат кредиторите да са по-детайлни и прецизни при отпускането на кредити. „Ако то е направено формално, това ще бъде основание за нищожност на договора, което означава, че длъжникът ще бъде длъжен да върне само главницата, но няма да дължи лихви или наказателни такси“, каза председателят на Комисията по бюджет и финанси.

Регистър на неравноправните клаузи

От партията имат предложение, с което да задължат съдилищата, когато постановят съдебен акт, който постановява нищожност или нелоялна практика, свързана с кредит, те да изпращат препис от това решение до КЗП. „КЗП оттам нататък ще има две задължения. На първо място то ще създаде регистър на неравноправните клаузи в публичен регистър. КЗП ще следи и за системни нарушения – три или повече, на правилата на всички разпоредби на закона“, съобщи той.

Връзката между КЗП и БНБ

Финансовите институции, които не са банки, не подлежат на лицензионен, а на саморегистрационен режим. „Ние въвеждаме императивна връзка между КЗП и БНБ – при установяване на системни нарушения КЗП ще трябва в срок да изпрати уведомление до БНБ с искане за дерегстрация на системния нарушител. БНБ ще трябва също да отговори в срок за предприетите действия“, разясни Проданов.

Въвеждат специфична защита

Въвеждане на специфична защита, с която да се спре дълговата спирала. „Въвеждаме изрична дефиниция на това какво е предсрочна изискуемост - когато един кредит от просрочен става предсрочно изискуем. Тук ще въведем два критерия – да има поне две забавени месечни вноски и 30 дена предизвестие“, съобщи депутатът.

Лихвата при забава не може да надвишава законната

Връщаме изричния запис, че лихвата при забава не може да надвишава законната лихва по просрочени кредити, която сега е малко над 10%.

Ограничения за лихвите и таксите

Изключваме възможността кредиторът да изисква или получава такси и възнаграждения, които са част от присъщата дейност по обработка на кредита.

„Ще предложим медианния размер на кредита да бъде около 3 минимални работни заплати. Спряхме на по-малък праг – 2 минимални работни заплати за дефиниция на малък кредит и ще предложим по-малка скала за таван. Ние предлагаме линейно нарастване на тавана на тези кредити на дневна база да се начислява еднаква фракция, така че до края на първата година общия таван да сегашния таван от 5 пъти законната лихва”, обясни Проданов