Руските сили нанесоха удари по три товарни кораба в и около украински пристанища на Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

По данни на ведомството единият кораб е бил поразен в пристанището на Николаев, вторият – в пристанището на Черноморск, а третият, пътуващ към Одеса, е бил ударен в Черно море.

Според руското министерство и трите плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди по независим път нито информацията за ударите, нито твърдението за предназначението на корабите.