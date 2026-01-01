В периода 1 август – 15 септември 2026 г. в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив са постъпили 160 сигнала, каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за работата на инспекцията. Министърът уточни, че някои от сигналите са препратени на общинската администрация след внимателна преценка по компетентност.

Препратените сигнали са свързани с оплаквания за неприятни миризми на територията на град Пловдив, нерегламентирано струпване и изгаряне на отпадъци, за строителни дейности, които водят до замърсяване на въздуха и предизвикват шум. Когато е установено, че разглеждането попада в рамките на компетентността на кмета на общината или на общинската администрация, сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност, каза Карамфилова.

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Контролните функции на РИОСВ-Пловдив включват осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по прилагането на изискванията на екологичните закони, с фокус върху дейността на промишлени обекти за проследяване на съответствието им с изискванията на приложимото законодателство, каза министърът.

Тя допълни, че съгласно закона кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите от общинската инфраструктура и за общинските дейности с цел опазване на чистотата на въздуха.

Карамфилова каза още, че кметът на общината отговаря и за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, образуването на незаконни сметища, както и за организиране на дейностите по тяхното почистване.