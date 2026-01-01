В Районното управление на МВР във Вършец е образувано досъдебно производство за отвличане, след като преди ден е постъпило съобщение, че двама служители на фирма за бързи кредити са извели насила от частен дом 25-годишен мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Според събраните до момента данни непознатите влезли в къща във Вършец и накарали длъжника да се качи в техния автомобил. След това го закарали в покрайнините на града, напръскали го с лютив спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшият бил намерен и разпитан от полицията. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана, уточниха от полицейската дирекция в града.

От полицията съобщиха за БТА, че настоящото отвличане е трето от началото на тази година в региона, а за същия период на миналата година е имало пет.