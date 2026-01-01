Катастрофа между два леки автомобила на пътя между Симитли и Кресна, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград.

По първоначална информация петима души са пострадали.

Движението в участъка е затворено и в двете посоки.

От АПИ информират, че е ограничено временно движението по пътя Симитли – Кресна в района на Кресненското дефиле.

Въведен е обходен маршрут по пътен възел "Симитли" - пътя Симитли - Гоце Делчев - пътя Гоце Делчев - проход Попови ливади - Марино поле и обратно.