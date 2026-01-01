2-годишно дете е в болница след катастрофа във Видинско съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 15 юни в 15.20 часа на тел. 112 постъпил сигнал за катастрофа между два автомобила, на около 500 метра след село Буковец в посока село Слана бара.

При последвалия оглед на местопроизшествието разследващите установили, че 59-годишен мъж от Буковец, шофирайки лек автомобил „Сузуки“, на прав участък от пътя изгубил контрол над управлението, навлязъл в насрещната лента и блъснал насрещно движеща се лека кола „Пежо“, шофирана от 42-годишна жена от същото село. С нея пътували 10-годишно момиче и момченце на 1 г. и 6 м.

Малкото дете е било настанено за наблюдение във видинската болница.

Тестовете с технически средства на двамата водачи не са отчели наличие на алкохол и наркотици.

По случая е образувано досъдебно производство.