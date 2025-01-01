Задържаха 81-годишен мъж за големия пожар над Сухиндол, съобщиха от полицията.

Сигналът за огнената стихия е подаден на 24 септември. Горя борова гора в близост до жилищни сгради.

Голям пожар избухна в гората над Сухиндол (ВИДЕО)

В локализирането на огъня и прекратяване разпространението му към къщите са се включили екипи на Районните служби в Павликени, Полски Тръмбеш, Велико Търново, Габрово, сектор СОД и доброволчески формирования.

Гасеното продължава и днес. По първоначална информация огънят е причинен по непредпазливост. По случая се води разследване.