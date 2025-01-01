69-годишен мъж от Велико Търново стана жертва на телефонна измама, съобщиха от ОД на МВР.
На 5 авуст вечерта на домашния му телефон се е обадил непознат, който се представил за служител на полицията.
Той е поискал мъжът да му съдейства при залавянето на телефонни измамници и му дал "указания" как да действа.
Според тях е трябвало да събере наличната сума пари в дома си и да ги остави на точно определено място.
Мъжът е изпълнил точно указанията, но в последствие разбрал, че е станал жертва на измама.