С впечатляваща и разнообразна културна програма, обхващаща октомври и ноември, Велико Търново ще отбележи 840 години от въстанието на братята Петър и Асен и възстановяването на Българската държава.

Честванията обединяват множество културни, исторически и духовни събития, посветени на подвига на Асеневци, съобщиха от Общината. От 24 до 26 октомври в църквата-музей „Св. Димитър Солунски“ жителите и гостите на града ще могат да се насладят на впечатляващата 3D мапинг прожекция „Дързостта на царете“, която ще ги върне във времената на създаването и разцвета на Второто българско царство.

Община Велико Търново

В навечерието на празника - 25 октомври, площад „Цар Асен I“ ще се превърне в сцена на театрално-историческия спектакъл „Величието на Асеневци“, който ще възроди спомена за въстанието и възстановяването на българската държава.

Кулминацията на тържествата ще бъде на 26 октомври - Димитровден, когато в църквата „Рождество Богородично“ ще бъде отслужена празнична Света литургия, последвана от литийно шествие до храма „Св. Димитър Солунски“ - мястото, където преди 840 години избухва въстанието на братята Асеневци.

В двора на храма програмата започва в 11:00 часа и включва водосвет, празнични слова и освещаване на курбан. В 19:00 часа вечерта на Димитровден на площада пред крепостта Царевец жителите и гостите на града ще могат да се насладят на аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина“.

Община Велико Търново

Културната програма включва и редица изложби - „Съзидания. Поглед към вековете“ в Художествена галерия „Борис Денев“, експозицията „Красотата на православния дух“ в Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ и изложбата „Архитектурното наследство на Велико Търново“ в музея „Възраждане и Учредително събрание“.

Ноемврийската програма включва специалното прожектиране на първия и неизлъчван досега вариант на аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов“ - посветено на неговата 40-годишнина.

„Царевград Търнов - Звук и светлина”: Неповторима атракция и емблема на историческата и духовна столица на България (СНИМКИ/ВИДЕО)

Празничният тон продължава с представянето на проекта за обновяване на ДКС „Васил Левски“, а финалът на честванията ще бъде отбелязан с прожекцията на документалния филм „Мечти за Търновград. Спектакъл на бъдещето“, посветен на историята и развитието на легендарното представление.

Празничната програма е организирана от Община Велико Търново и културните институции в града и има за цел да напомни за подвига на Петър и Асен и възрожденския дух на старопрестолния град - символ на българската държавност и дух.

Българските царе оживяват в 3D мапинг в църквата „Св. Димитър“ под Царевец

По повод 840 години от въстанието на болярите Петър и Асен и възстановяването на българското царство, в църквата-музей „Св. Димитър“ във Велико Търново ще бъде представен интериорният 3D мапинг „Дързостта на царете“.

Спектакълът във вътрешността на храма ще възкреси паметта за славното минало на българите по времето на хан Крум и цар Симеон, битката при Беласица, трагичната смърт на цар Самуил и неговите войни, делата на двамата братя Теодор и Асен, и силата на българската кръв, които ще променят хода на историята на Димитровден, през есента на 1185 година.

Историческият мапинг ще бъде излъчван в дните 24, 25, 26,27 и 28 октомври, от 9:00 до 18:00 часа. Прожекциите ще са през 20 минути, като в църквата ще се допускат максимум до 20 души.

На 24, 25 и 26 октомври достъпът до църква-музей „Св. Димитър“ и излъчванията на интериорния 3D мапинг ще са с вход свободен. По повод годишнината от въстанието на Асеневци през трите дни отворени за безплатни посещения ще са и църквите-музеи „Св. 40 мъченици“ и „Св. Георги“ в квартал Асенов“.

40 години „Звук и светлина“: За първи път с музика на живо

Впечатляващата мултимедийна инсталация "Дързостта на царете" е разработена от Elektrick.me - компания, която работи в сферата на анимацията, 3D мапинга, сценичния дизайн и интерактивните преживявания вече 15 години.

Между 2010 и 2025 в портфолиото и влизат над 800 реализирани проекта в България, Китай, Саудитска Арабия, Казахстан, Кувейт, Франция, Япония, Германия, Сингапур. Проектът е инициатива на Община Велико Търново с подкрепа на Регионален исторически музей.