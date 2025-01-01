ГДБОП разби организирана престъпна група във Велико Търново. По случая са задържани 13 души.

Припомняме, че организираната престъпна група е рокерска банда. Сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Енджълс“ в региона, и Мирослав Пашов, познат като Миро Пашата.

ГДБОП удари рокерска групировка във Велико Търново

При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми.

В 14.00 часа днес представители на ГДБОП и Окръжна прокуратура-Велико Търново ще оповестят подробности по проведената акция и какъв е бил предметът на дейност на престъпната група.