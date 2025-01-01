Мащабна акция на ГДБОП по линия на наркоразпространението се е провела рано тази сутрин във Велико Търново. Сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Енджълс“ в региона, и Мирослав Пашов, познат като Миро Пашата, съобщи NOVA.

От ГДБОП и прокуратурата към момента няма официална информация за операцията. Сигурно е обаче, че местната дирекция на МВР във Велико Търново не е била предварително уведомена за провеждането ѝ.