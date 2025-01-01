Обстановката в община Велико Търново се нормализира постепенно. Нивата на реките спадат с бързи темпове и към момента никъде не отчитаме критични стойности. Това увери кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Не, обаче, такава е била ситуацията през нощта. Около 1:30 часа ситуацията рязко се е влошила, тъй като Янтра във Велико Търново се е повишавала с около 40 см. на всеки час. Рано тази сутрин реката е била на по-малко от метър от критичните 5,50 метра, когато тя започва да излиза от коритото си и застрашава жилищни сгради и пътната инфраструктура.