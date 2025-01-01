Обстановката в община Велико Търново се нормализира постепенно. Нивата на реките спадат с бързи темпове и към момента никъде не отчитаме критични стойности. Това увери кметът на Велико Търново Даниел Панов.
Не, обаче, такава е била ситуацията през нощта. Около 1:30 часа ситуацията рязко се е влошила, тъй като Янтра във Велико Търново се е повишавала с около 40 см. на всеки час. Рано тази сутрин реката е била на по-малко от метър от критичните 5,50 метра, когато тя започва да излиза от коритото си и застрашава жилищни сгради и пътната инфраструктура.
Река Янтра достигна своя пик във Велико Търново, затвори църквата „Св. 40 мъченици“
"Валежите в общината само в последните 2 дни и половина са около 104 л./кв.м. Това количество от дъждове е увеличило обема на язовир "Йовковци“ на 55%, като това са малко над 3 млн. кум. м. вода, която е влязла във водоема“, поясни още кметът Панов.
Той за пореден път увери, че опасност от воден режим на територията на община Велико Търново и в останалите седем общини, които черпят вода от "Йовковци“, няма.
Следенето на нивата на реките продължава. За времето от 7:00 часа тази сутрин до 12:30 на обяд Янтра е спаднала с 1,5 метра.
Служители на Агенция "Пътна инфраструктура“ работят по разчистването на пътя Велико Търново – Арбанаси – Горна Оряховица, където през денонощието имаше паднали скали.