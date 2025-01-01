Река Янтра достигна своя пик във Велико Търново с ниво 4,65 м, съобщиха от пресцентъра на Общината в старата столица. Водата е блокирала външния вход на църквата „Св. 40 мъченици“ и затова тя остава затворена за посетители.

Продължават дежурствата както на екипите от Община Велико Търново, така и на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Няма риск от наводнение на улици и къщи в ниските части на града, защото критичната стойност е 5,5 м.

В Килифарево река Белица спадна с 50 см за три часа и вече е с ниво 1,51 м. Понижава се и нивото в Дебелец.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов е разпоредил на кметовете и кметските наместници да огледат обстойно всички мостови съоръжения. И във Велико Търново, и на територията на общината, след намаляване на нивата на реките, ще започне премахването на наносите, влачени от високите води.

През нощта реките Белица и Янтра са вдигнали нивата си, а кметът Даниел Панов е бил на терен през цяла нощ.

В Дебелец и Килифарево, в резултат на непрестанния над две денонощия обилен дъжд Белица е повишила стойностите си близо до критичните. В Килифарево реката е достигнала 2 м малко преди 2:00 ч., а след 3:00 ч. е започнала да спада и в 5:00 ч. понижението е било с 13 см. В Дебелец нивото на Белица е достигнало 3,4 м при критична стойност от 4,00 м.

Заедно с Панов на терен са били кметовете на Дебелец и Килифарево Снежана Първанова и Цоньо Пилев, главен инспектор Николай Александров и главен инспектор Пламен Иванов от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Осигурени са дежурни патрулни автомобили, на място е имало и екипи на пожарната.

Заради обилните валежи нивата на реките в общината се следят постоянно. Проблем създадоха и свличащи се скални маси, които затвориха временно за движение пътя от Велико Търново към Арбанаси, повредиха оградата на крепостта „Царевец“ и удариха таксиметров автомобил.