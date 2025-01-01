Скални отломки отново затвориха участък от пътя Велико Търново - Арбанаси - Горна Оряховица. От Община Велико Търново уточняват, че те са паднали в следствие от продължителните 48-часови обилни валежи.



По искане на Областното пътно управление е ограничено движението в частта от Велико Търново до село Арбанаси. Обходният маршрут е през Южния пътен възел и село Шереметя.



През утрешния ден ще бъде извършено т.нар. обрушване на скалната маса.



Припомняме, че отсечката беше затворена тази сутрин по същата причина. Заради паднала скална маса временно бе затворен участъкът от църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново до кръстовището на бившата фабрика „Васил Мавриков“, съобщиха по-рано от полицията.

Заради проливните дъждове продължава да се следи и нивото на река Янтра във Велико Търново и региона, съобщи на официалната си фейсбук страница кметът Даниел Панов. Засега то е наполовина от критичната си стойност и няма риск от наводнения.

Река Белица се задържа на нива около 1,3 метра в Килифарево, по-голям приток идва от Дряновска река, която се влива в Белица в Дебелец. Повишено е нивото на Янтра в с. Пушево – 1,1 метра.