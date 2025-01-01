13-годишно момче е било блъснато на пешеходна пътека във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало вчера около 14,00 ч. на ул. "Краков", в района на голям търговски обект.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 82-годишен от Г. Оряховица е блъснал пресичащия пътното платно на обозначено за целта място пешеходец. В резултат на това той е пострадал, откаран е за преглед във великотърновската болница, където е установено, че има фрактура на ръката. Освободен е за домашно лечение.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Образувано е досъдебно производство.