В най-любовния месец зоопарка във Варна обяви конкурс за Двойка на годината.

Победители са двойката рисове - Севар и Вихра, съобщиха от зоопарка.❤️

Зоопарк-Варна

Двойката беше избрана чрез гласуване на фейсбук страницата на зоопарка.

„Кръсти червей на бившия и нахрани суриката Тимон“: Любов, вино и много забавление на 14 февруари в зоопарка в Бургас

От зоопарка имат още една изненада по случай 14 февруари - всяка влюбена двойка, която посети зоопарка от 11:00 до 14:00 часа на 13 февруари, ще получи приятна изненада.🥰

Зоопаркът работи всеки ден - от 9:00 до 16:30 часа.