След публикация в социална мрежа за наблюдавани мазутни петна във водите на Черно море в района на втора и трета буна във Варна, експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна към ИАОС извършиха съвместна проверка.

Направен е обход на участък от Морска гара до четвърта буна. По бреговата ивица и навътре в морето не е констатирано замърсяване с нефтопродукти.

Провериха за петно от нефтопродукти на варненския плаж

Взети са проби от морските води за изследване за нефтопродукти, полихлорирани бифенили и летливи органични съединения.

На този етап не е установен брегови източник на замърсяване. Резултатите от изпитването на водните проби ще бъдат оповестени своевременно.