Няма видими замърсявания от нефтопродукти на плажа или в морето край Варна, показа проверката на Басейнова дирекция „Черноморски район“, каза за БТА директорът на регионалната структура Явор Димитров.

По-рано дирекцията се самосезира от изтекла в социалните мрежи информация, че по пясъчната ивица между втора и трета буна в града има мазутни петна.

Не са открити видими замърсявания нито на брега, нито по камъните, или във водата, посочи Димитров. Огледани са и районите на север и на юг от предполагаемото петно. Екипът на дирекцията е взел проби, които предстои да бъдат изследвани. По думите на Димитров, резултатите ще станат ясни през следващата седмица и ще бъдат оповестени.